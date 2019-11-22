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Это уже точно: в Final Fantasy XIV можно будет поиграть на PlayStation 5

Это уже точно: в Final Fantasy XIV можно будет поиграть на PlayStation 5
03:59 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Final Fantasy XIV выйдет на PlayStation 5.

Sony ещё не устраивала подробных презентаций PlayStation 5 — мы пока не знаем, какие игры там появятся. Но среди них точно будет MMORPG Final Fantasy XIV!

Об этом рассказал руководитель и продюсер игры Наоки Ёсида (Naoki Yoshida). Он прибыл на небольшой фанатский фестиваль серии Final Fantasy в Великобритании. На мероприятии разыгрывали коллекционное издание PlayStation 4 в стиле Final Fantasy XIV. Когда Ёсида вышел на сцену и начал толкать речь, он понадеялся, что в следующем году главным призом фестиваля станет PlayStation 5, ведь команда Final Fantasy XIV уже вовсю трудится над версией для этой платформы.

Вдаваться в детали Ёсида не стал и оставил простор для спекуляций. Известно, что PS5 обратно совместима с PS4, поэтому, быть может, разработчики не собирают отдельный порт, а прокачивают уже готовый вариант Final Fantasy XIV.

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В обозримом будущем поддержка Final Fantasy XIV не прекратится: этим летом стартовало расширение Shadowbringers, а в скором времени игра стартует на Xbox One.

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PlayStation, Игры, PlayStation 5, Final Fantasy XIV.
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