Это уже точно: в Final Fantasy XIV можно будет поиграть на PlayStation 5

Sony ещё не устраивала подробных презентаций PlayStation 5 — мы пока не знаем, какие игры там появятся. Но среди них точно будет MMORPG Final Fantasy XIV!

Об этом рассказал руководитель и продюсер игры Наоки Ёсида (Naoki Yoshida). Он прибыл на небольшой фанатский фестиваль серии Final Fantasy в Великобритании. На мероприятии разыгрывали коллекционное издание PlayStation 4 в стиле Final Fantasy XIV. Когда Ёсида вышел на сцену и начал толкать речь, он понадеялся, что в следующем году главным призом фестиваля станет PlayStation 5, ведь команда Final Fantasy XIV уже вовсю трудится над версией для этой платформы.

Вдаваться в детали Ёсида не стал и оставил простор для спекуляций. Известно, что PS5 обратно совместима с PS4, поэтому, быть может, разработчики не собирают отдельный порт, а прокачивают уже готовый вариант Final Fantasy XIV.

Yoshi P is in the building! #FFXIV #FFXIVFanGathering pic.twitter.com/YmxzTry0SY

— Final Fantasy UK Fans (@FFUKFans) November 20, 2019