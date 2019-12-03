Из простой мелодии в целую песню: Amazon представил первый в мире синтезатор с ИИ

Новости технологии:Компания Amazon представила музыкальный синтезатор, который с помощью нейросетей позволяет создавать полноценную песню на базе основной мелодии.

Компания Amazon представила музыкальный синтезатор DeepComposer, на основе ИИ. Также, он может накладывать на наигранную пользователем мелодию партию барабанов, бас-гитары и других инструментов. Разработка описана в блоге компании.

Исследователи искусственного интеллекта в течение нескольких лет пытаются создать алгоритм, который упростил бы процесс создания музыки для профессиональных и непрофессиональных музыкантов.

Ученые уже представили нейросеть, которая накладывает на сыгранную на гитаре мелодию подходящую барабанную партию. Инженеры Amazon решили пойти дальше — они создали музыкальный синтезатор DeepComposer и одноименный облачный сервис для создания музыки, который позволяет создать полноценную композицию с несколькими инструментами.

Система работает так: пользователь наигрывает основную мелодию на синтезаторе, затем она отправляется в облако, где нейросеть синтезирует в дополнение к ней последовательности для других инструментов.

Пользователи DeepComposer могут выбрать, в каком жанре они хотят создать музыку: рок, поп-музыка, джаз или классическая музыка. Кроме того, в систему можно загрузить собственный набор данных и обучить модель для нужного стиля.