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Из простой мелодии в целую песню: Amazon представил первый в мире синтезатор с ИИ

Из простой мелодии в целую песню: Amazon представил первый в мире синтезатор с ИИ
14:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Компания Amazon представила музыкальный синтезатор, который с помощью нейросетей позволяет создавать полноценную песню на базе основной мелодии.

Компания Amazon представила музыкальный синтезатор DeepComposer, на основе ИИ. Также, он может накладывать на наигранную пользователем мелодию партию барабанов, бас-гитары и других инструментов. Разработка описана в блоге компании.

Исследователи искусственного интеллекта в течение нескольких лет пытаются создать алгоритм, который упростил бы процесс создания музыки для профессиональных и непрофессиональных музыкантов.

Ученые уже представили нейросеть, которая накладывает на сыгранную на гитаре мелодию подходящую барабанную партию. Инженеры Amazon решили пойти дальше — они создали музыкальный синтезатор DeepComposer и одноименный облачный сервис для создания музыки, который позволяет создать полноценную композицию с несколькими инструментами.

Система работает так: пользователь наигрывает основную мелодию на синтезаторе, затем она отправляется в облако, где нейросеть синтезирует в дополнение к ней последовательности для других инструментов.

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Пользователи DeepComposer могут выбрать, в каком жанре они хотят создать музыку: рок, поп-музыка, джаз или классическая музыка. Кроме того, в систему можно загрузить собственный набор данных и обучить модель для нужного стиля.

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Все по теме:

Amazon, Искусственный интеллект, ИИ, Нейросеть, Синтезатор, DeepComposer.
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