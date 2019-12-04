Samsung Galaxy Fold "приехал" в Украину (Фото)

Новости технологии:Складной смартфон Samsung Galaxy Fold представили в Украину с ценником в 57 000 грн.

Как и было запланировано, компания Samsung презентовала в Украине свою новинку - складной смарфон Galaxy Fold.

Отметим, что уже 21 декабря гаджет появится в продаже, однако в ограниченном количестве. Есть возможность зарезервировать устройство, заполнив форму на официальном сайте Samsung.

Новинка будет доступна в двух цветах: черный либо серебристый корпус. В комплекте с устройством идет чехол и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Цена гаджета будет немаленькой - 57 000 грн.

Пользователям Galaxy Fold предоставят техподдержку 24/7, двух-годовую гарантию и бесплатную доставку в сервис в случае поломки.

Как известно, Galaxy Fold имеет 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ ПЗУ, два аккумулятора с общей емкостью 4380 мАч, тройную камеру и два AMOLED-дисплея: основной гибкий на 7.3 дюйма и дополнительный на 4.6 дюйма. Работает смартфон на ОС Android 9 Pie с оболочкой One UI, а за его производительность отвечает 7-нанометровый восьмиядерный процессор Snapdragon 855.