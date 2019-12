Redmi показала свой "безрамочный" ноутбук (Фото)

На предстоящей презентации Redmi представят сразу несколько новинок. Кроме смартфона Redmi K30 суббренд компании Xiaomi планирует представить умную колонку, роутер и безрамочный ноутбук, который засветился на тизере.

Что известно о новом RedmiBook

Изображения нового RedmiBook, которое раскрывает особенности его дизайна, представители бренда уже опубликовали в сети, сообщил авторитетный инсайдер Мукул Шарма в своем Twitter.

Преемником 14-дюймового RedmiBook станет модель с дисплеем, диагональ которого составляет 13 дюймов.

Redmibook 13 will have an almost bezel less display.#Xiaomi #redmi #redmik30 #redmik30Pro #KINO pic.twitter.com/EcrIBVzc30

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 4, 2019