Скачать
Пятница, 06.12.2019
"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
"Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
"Нужен адекватный период": Гончарук не видит оснований для ротаций в Кабмине
"Нужен адекватный период": Гончарук не видит оснований для ротаций в Кабмине
Слова Гвардиолы перед дерби Манчестеров
Слова Гвардиолы перед дерби Манчестеров
Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)
Ловите дозу праздничного настроения: как Ким Кардашян украсила свой дом к Рождеству (Видео)

Redmi показала свой "безрамочный" ноутбук (Фото)

Redmi показала свой "безрамочный" ноутбук (Фото)
18:51 Ср, 4 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Одной из особенностей новинки станет минимальная толщина рамок по периметру экрана.

На предстоящей презентации Redmi представят сразу несколько новинок. Кроме смартфона Redmi K30 суббренд компании Xiaomi планирует представить умную колонку, роутер и безрамочный ноутбук, который засветился на тизере.

Что известно о новом RedmiBook

Изображения нового RedmiBook, которое раскрывает особенности его дизайна, представители бренда уже опубликовали в сети, сообщил авторитетный инсайдер Мукул Шарма в своем Twitter.

Преемником 14-дюймового RedmiBook станет модель с дисплеем, диагональ которого составляет 13 дюймов. 

Официальные изображения также опровергают ранние слухи о полностью безрамочном исполнении лэптопа.

Характеристики устройства по-прежнему не раскрываются. 

Qualcomm представила самый большой в мире подэкранный сканер отпечатков пальцев

Дата презентации новинок Redmi

Презентация нового RedmiBook 13 и других новинок бренда состоится в следующий вторник, 10 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ноутбук, Технологии, Новинки технологий, Техно, Redmi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
03 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
05 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: спасатели уже не надеются найти живых
Пожар в Одессе: спасатели уже не надеются найти живых
В День Вооруженных сил Украины Епифаний призвал государство обратить внимание на капелланов
Епифаний призвал обратить внимание на капелланов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Звезда &quot;Ирландца&quot; получил роль в фильме &quot;Веном 2&quot; (Фото)
Звезда "Ирландца" получил роль в фильме "Веном 2" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь