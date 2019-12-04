Redmi показала свой "безрамочный" ноутбук (Фото)

Новости технологии:Одной из особенностей новинки станет минимальная толщина рамок по периметру экрана.

На предстоящей презентации Redmi представят сразу несколько новинок. Кроме смартфона Redmi K30 суббренд компании Xiaomi планирует представить умную колонку, роутер и безрамочный ноутбук, который засветился на тизере.

Что известно о новом RedmiBook

Изображения нового RedmiBook, которое раскрывает особенности его дизайна, представители бренда уже опубликовали в сети, сообщил авторитетный инсайдер Мукул Шарма в своем Twitter.

Преемником 14-дюймового RedmiBook станет модель с дисплеем, диагональ которого составляет 13 дюймов.

Официальные изображения также опровергают ранние слухи о полностью безрамочном исполнении лэптопа.

Характеристики устройства по-прежнему не раскрываются.

Дата презентации новинок Redmi

Презентация нового RedmiBook 13 и других новинок бренда состоится в следующий вторник, 10 декабря.