Ноутбук с дизайном Cybertruck: детище Маска не оставило равнодушным даже гендиректора Razer

Почти две недели назад компания Tesla представила свой футуристический пикап Cybertruck, однако его обсуждения до сих пор не стихают.

Похоже, странный дизайн электромобиля не оставил равнодушным и гендиректора Razer Мина Лианга Тана (Min-Liang Tan).

Он выложил в Twitter изображение ноутбука Razer с дизайном Cybertruck, и выглядит он довольно неплохо. А главе Tesla Илону Маску он предложил выбрать название для ноутбука: Razer Blade или CyberBlade.

.@elonmusk in case you're looking for a new laptop here's a concept @Razer Blade cross over (CyberBlade? :D) that would probably also run @CyberpunkGame when it's out pic.twitter.com/TDYeGSKBZK

— Min-Liang Tan (@minliangtan) December 4, 2019