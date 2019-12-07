Uklon подключился к системе платежей Apple Pay

Украинский сервис вызова такси через Интернет Uklon сообщает о подключении к системе платежей Apple Pay.
Как это работает
Чтобы оплачивать поездки на iPhone с помощью Apple Pay, пользователям необходимо обновить приложение Uklon до последней версии. После этого новый способ оплаты появится автоматически.
Поддержка Apple Pay действует с сегодняшнего дня.
Теперь пользователям Uklon не нужно подвязывать банковские карты в приложении и передавать свои данные сервису.
Напомним, к Google Pay для Android-смартфонов Uklon подключился еще летом.