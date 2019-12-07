Uklon подключился к системе платежей Apple Pay

Новости технологии:Украинский такси-сервис Uklon подключил Apple Pay.

Украинский сервис вызова такси через Интернет Uklon сообщает о подключении к системе платежей Apple Pay.

Как это работает

Чтобы оплачивать поездки на iPhone с помощью Apple Pay, пользователям необходимо обновить приложение Uklon до последней версии. После этого новый способ оплаты появится автоматически.

Поддержка Apple Pay действует с сегодняшнего дня.

Теперь пользователям Uklon не нужно подвязывать банковские карты в приложении и передавать свои данные сервису.

Напомним, к Google Pay для Android-смартфонов Uklon подключился еще летом.