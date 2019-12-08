Xiaomi готовит новые телевизоры: подробности

Ассортимент Xiaomi уже и так богат на различные модели телевизоров, но компания не собирается останавливаться и готовит еще больше новинок.
Что это
Три новые модели телевизоров появились в базе китайского центра сертификации 3C (China Quality Certification Center). Они проходят под номерами L32M5-AD, L50M5-AD и L75M5-BH.
Судя по модельным номерам, это будут телевизоры с диагоналями экранов 32, 50 и 75 дюймов.
Больше, к сожалению, никакой информации о новых моделях нет.
Напомним, сейчас производитель нацелился на премиум-класс и готовит телевизор с экраном OLED. Выйти он должен в первом квартале 2020 года.