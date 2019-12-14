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Суббота, 14.12.2019
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Samsung сохраняет лидерство по продажам смартфонов, но Huawei уже "дышит в спину"

Samsung сохраняет лидерство по продажам смартфонов, но Huawei уже "дышит в спину"
05:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Samsung все еще лидирует на рынке смартфонов.

2019 год еще не закончился, однако аналитическая компания Strategy Analytics уже опубликовала свои прогнозы насчет рынка смартфонов по итогам года.

По данным аналитиков, лидером по продажа смартфонов останется Samsung. Компания сможет продать 323 миллиона смартфонов (в прошло году был 291 миллион) и занять 21,3% рынка. Тем самым производитель увеличит свою долю на рынке на 1%.

А вот китайская Huawei, несмотря на санкции США, подбирается все ближе и ближе. По прогнозам, в этом году компания продаст 251 миллион смартфонов и займет 17,7% глобального рынка.

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Кстати, в прошлом году доля Huawei составляла 14,4%. В этом году разрыв между Huawei и Samsung может сократиться с 5,9% до 3,6%.

А вот Apple, согласно отчету, останется на третьем месте. По прогнозам аналитиков, "яблочная" компания сможет продать 193 миллиона iPhone и занять 13,6% рынка смартфонов.

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Apple, Samsung, Смартфоны, Huawei, Strategy Analytics.
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