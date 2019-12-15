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Samsung Galaxy S11+: обнародовано "живое" фото перископной камеры флагмана

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Samsung Galaxy S11+: обнародовано "живое" фото перископной камеры флагмана
16:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Известный инсайдер Ice Universe раздобыл "живое" фото перископной камеры будущего флагмана Samsung Galaxy S11+.

Что показали

Модуль в руках девушки на снимке довольно крупный. А если учесть, что в основной камере Galaxy S11+ будет еще четыре датчика, то становится понятно, почему она такая огромная.

Правда, инсайдер уверяет, что модули не будут расположены так хаотично, как показано на рендерах.

Все дело в том, что Samsung старается сохранить настоящий дизайн в тайне до презентации.

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Напомним, камере Galaxy S11+ приписывают 108-мегапиксельный специальный датчик, телеобъектив, широкоугольный сенсор, датчик для 3D-съёмки, а также специальный датчик Bright Night Sensor для съемки ночью.

Презентация новых флагманов ожидается в феврале.

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Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S11, Перископная камера.
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