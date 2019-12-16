Sony PlayStation 5: японская компания официально анонсировала будущую модель приставки

Новости технологии:Вероятный дизайн будущей игровой консоли от Sony разошелся по интернету.

Вслед за выходом необычной приставки Xbox Series X в Сети появились изображения предполагаемого дизайна консоли Sony PlayStation 5. Он не имеет практически ничего общего с изображениями, которые циркулировали в интернете ранее, и будет более брутальным и похожим на предыдущую модель.

Изображения были сделаны одним из пользователей форума ResetEra под ником CrimsonNocturne на основе предварительных чертежей, и выложены в сеть на сайте Tweak Town. Угловатый корпус оригинальным образом отсылает к номеру поколения приставок: если присмотреться к перфорированным вставкам для отвода на боковых гранях устройства, в них можно рассмотреть римскую цифру V.

Во фронтальной части корпуса можно увидеть прорезь для оптических дисков и кнопку питания. Все интерфейсы (два USB, оптический аудиовыход, HDMI, Ethernet) вынесены на заднюю сторону. Устройство на снимках показано в классическом черном цвете.

Как и в случае с новой консолью от Xbox, предполагаемую PlayStation 5 можно будет ставить и вертикально, и горизонтально. Релиз Sony PlayStation 5 ожидается через год, к католическому Рождеству 2020-го. Как будет выглядеть приставка — остается только гадать. Но уже точно известно, что для нее разрабатывают новый контроллер с тактильной обратной связью.