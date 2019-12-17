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Виртуальная реальность за рулем: какой он китайский стартап Futurus?

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Виртуальная реальность за рулем: какой он китайский стартап Futurus?
18:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Большинство компаний, которые создают технологии дополненной реальности, работают с небольшими гарнитурами или очками.

Однако китайский стартап Futurus, благодаря своей разработке, намерен пойти дальше и превратить в AR-дисплей все лобовое стекло автомобиля.

Как утверждают авторы технологии, поле зрения такого дисплея составит 60 градусов, разрешение – 80 пикселей на градус, а яркость – до 15 000 кд на квадратный метр, сообщает New Atlas.

Применение технологии

Использовать такое AR-стекло можно будет по-разному. Например, водитель сможет вывести на него полезную информацию об опасных участках дороги, навигационные указатели или даже анимированного помощника.

На AR-дисплей можно выводить навигационные указатели

При необходимости лобовое стекло превратится в гигантский экран для развлечений пассажиров. Futurus утверждает, что водитель не увидит, что происходит на нем, так что не будет отвлекаться от дороги.

Технология позволяет превратить лобовое стекло автомобиля в AR-дисплей

Представители Futurus утверждают, что уже заключили контракты на поставку технологии с известными автопроизводителями, однако конкретные компании не называются.

Вопросы безопасности

Сложно сказать, действительно ли многочисленные изображения на лобовом стекле повысят безопасность поездок. Кроме того, непонятно, что произойдет когда система выйдет из строя.

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Если поломка системы выведет на лобовое стекло скажем "синий экран смерти", результаты могут быть катастрофическими. Испытать разработку можно будет уже через месяц. Futurus планирует представить ее на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе.

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