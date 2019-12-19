Контроль на высшем уровне: Instagram будет ограничивать "вредную" рекламу

Новости технологии:Instagram будет удалять посты, рекламирующие вейпы, табак и оружие.

18 декабря социальная сеть Instagram объявила, что планирует запретить посты, рекламирующие вейпы, табак и оружие.

Подобная реклама будет более строго контролироваться. Для публикации такого рода контента будет установлено возрастное ограничение.

Также соцсеть вводит "особые ограничения" в отношении продвижения и других продуктов, таких как алкоголь и диетические добавки. Разработчики заявляют, что это позволит создателям ограничивать количество пользователей, которые могут просматривать их контент, в зависимости от возраста.

Это одна из новых функций Instagram, о которой компания упоминала ранее, где было указано, что новым пользователям придется вводить свои даты рождения.

Контролировать соблюдение правил будет искусственный интеллект, специально разработанный для этой цели. Пользователям, которые не достигли разрешенного возраста, такая реклама будет блокироваться.