Facebook создает замену операционной системе Android

Чтобы не подчиняться компании Android, Facebook создает новую операционную систему. Как сообщают участники проекта, альтернативная ОС значительно уменьшить зависимость от других "техногигантов". Операционная система будет построена с нуля. Руководителем новшества, на данное время, является Марк Луковский, минувший инженер Microsoft, который в прошлом работал над Windows NT.
Пока компания Facebook не разглашает информацию о том, как именно будет создаваться новая ОС и когда она появится. Но глава подразделения виртуальной реальности Фикус Киркпатрик заявляет, что будущие девайсы не будут зависеть от Google.
Так же компания Facebook, совместно с исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, работает над созданием интерфейса "мозг-компьютер", с помощью которого возможно будет считывать мозговые импульсы. Сейчас создатели уже научились расшифровывать речь людей с помощью имплантированных электродов, причем с высокой эффективностью. Для полного воплощения интерфейса в реальность понадобится около 5-10 лет.
Ближайшие планы компании – выпуск AR-очков - технология, которая даст возможность передавать сообщения и другие виды связи непосредственно в наши органы восприятия. Сейчас AR не имеет столь широкого применения, но акцент и интерес лидеров рынка этой технологии, дает основания считать, что она действительно может заменить смартфоны.