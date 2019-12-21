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Компания Zero Zero Robotics представила необычный бикоптер (Видео)

Компания Zero Zero Robotics представила необычный бикоптер (Видео)
09:12 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: igeekphone.com

Новости технологии:В отличие от классических квадрокоптеров, сложная модель имеет не четыре, а два двигателя.

Многие модели беспилотников выполнены по схожей конструкции – плоская рама с четырьмя электродвигателями. Британская компания Zero Zero Robotics представила альтернативное решение.

Летательный аппарат V-Coptr Falcon получил оригинальную конструкцию крыльев с меньшим количеством моторов. При этом аппарат не только не потерял в характеристиках, но и продемонстрировал значительное время автономной работы в воздухе, – сообщает Igeekphone.

Особенности новинки

Для удобства транспортировки крылья и подвижные элементы модели в "походном" положении убираются в корпус. Несмотря на сокращение количества приводов, новинка, по заявлению производителя, может продержаться в воздухе до 50 минут на одном заряде аккумулятора. Дальность управляемого полета модели составляет до 7 километров от оператора. 

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Благодаря продвинутой навигационной системе аппарат способен составлять карту окружающего пространства и избегать столкновений с препятствиями. Программные алгоритмы позволяют дрону сопровождать людей или другие движущиеся объекты в автоматическом режиме. Предусмотрена и функция программирования маршрута. V-Coptr Falcon оснащен 12-мегапиксельной камерой с функцией записи видео 4K в 30 fps со стабилизацией.

Цена

Новинка уже доступна для предварительного заказа на сайте разработчика по цене 699 долларов (999 долларов после 31 декабря), старт продаж запланирован на февраль 2020 года.

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Технологии, Техно, Бикоптер, Zero Zero Robotics, Компания Zero Zero Robotics.
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