Xiaomi показала новые умные часы Haylou LS01

Новости технологии:Haylou LS01 совместим с Android-смартфонами (4.4 и выше), а также устройствами на iOS (8.0 и новее).

На краудфандинговой площадке Youpin компания Xiaomi представила умные часы Haylou LS01. Ключевыми особенностями новинки стали защита от пыли и влаги, автономность до двух недель и очень доступный ценник.

Особенности дизайна

Новинка оснащена квадратным 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240х240 пикселей. Габариты часов составляют 40,9 х 35,7 х 11,6 миллиметра при весе в 24 грамма, сообщает Gizmochina.

Корпус гаджета защищен по стандарту IP68 и выдерживает получасовое погружение в воду на глубину до 1,5 метра. Haylou LS01 также способен работать при температуре от -20 до +45 градусов.

Предусмотрена возможность изменения стандартного ремешка шириной 26,3 миллиметра, который приобретается отдельно.

Основные характеристики

В часах Haylou LS01 есть встроенный пульсометр, трекер активности и функция мониторинга качества сна. Работает гаджет от аккумулятора емкостью 210 мАч – по заверениям производителя, автономность часов составляет 14 дней при умеренном использовании.

Дата выхода и цена

Стоимость новинки на этапе сбора средств составляет 14 долларов (ориентировочно 330 гривен по курсу по состоянию на 23 декабря 2019 года), дата начала продаж будет объявлена позже.