Google Translate получит новую функцию

Компания Google планирует расширить функционал сервиса Google Translate. Эта новая функция должна способствовать изучению иностранных языков. Пока неизвестно, когда она заработает полноценно.

Как она будет работать

Это новая функция Google Translate по примеру сервиса Duolingo.

Она позволит пользователю учить отдельные слова. Владелец должен посмотреть значение сначала на одной стороне поля, дальше она поворачивается и можно увидеть правильное значение.

Google Translate is working on Flashcards for Phrasebook pic.twitter.com/277BNsltql

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 20, 2019