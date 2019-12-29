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Может получить платную подписку: какие изменения коснутся Windows 10

Может получить платную подписку: какие изменения коснутся Windows 10
14:31 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:СМИ утверждают, что Microsoft введет платную подписку на Windows 10.

В сети появились слухи о том, что Microsoft собирается начать распространение Windows 10 по платной подписке. Система будет включена в состав офисного пакета Microsoft 365.

Microsoft 365 — это набор веб-сервисов, объединяющий в себе программное обеспечение и услуги Microsoft на основе платформы Microsoft Office. Этот пакет также распространяется обычным пользователям по подписке.

Недавно немецкое издание WindowsUnited, ссылаясь на свои источники, пустило слух, что корпорация планирует включить туда и операционную систему Windows 10.

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О цене и дополнительных условиях пока нет никакой информации, упоминается лишь о неких эксклюзивных функциях. Источник сообщает, что подписаться смогут те пользователи, которые ещё не активировали свою систему. Это значит, что если вы уже работаете с Windows 10, никакой дополнительной оплаты вносить не придётся.

Больше подробностей Microsoft может рассказать весной 2020 года, но к этой информации стоит относится исключительно как к слуху.

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Microsoft, Windows, Windows 10.
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