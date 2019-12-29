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Появятся в продаже уже в начале 2020: Teslasuit представила новые VR-перчатки

Появятся в продаже уже в начале 2020: Teslasuit представила новые VR-перчатки
20:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Новые VR-перчатки позволяют чувствовать виртуальные объекты.

Разработчики устройства отмечают, что их перчатки — первые в мире, которые сочетают тактильные свойства, комфортные движения по захвату предметов, биометрию и обратную связь с пользователем.

Перчатки можно использовать для тренировок, медицинских операций и в других профессиональных сферах. Так устройства могут одновременно передавать ощущения от прикосновения и удержания предметов, фиксировать пульс и другие биометрические данные.

Девайс может работать отдельно или в паре с костюмом — в этом случае инженеры обещают полное погружение в VR. Они работают благодаря девяти электродам на каждом пальце, которые и отвечают за создание ощущения прикосновения. Перчатки также могут определять движения рук владельца и использовать их для контроля точности.

Ты ничего не заметишь: Microsoft представила новую технологию изменения VR-среды

Технологическое дополнение к гарнитуре виртуальной реальности должно поступить в продажу уже во второй половине 2020 года. Однако сначала компания планирует протестировать свое устройство на Международной выставке потребительской электроники (CES).

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Технологии, Техно, Teslasuit, VR-перчатки.
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