Появятся в продаже уже в начале 2020: Teslasuit представила новые VR-перчатки

Новости технологии:Новые VR-перчатки позволяют чувствовать виртуальные объекты.

Разработчики устройства отмечают, что их перчатки — первые в мире, которые сочетают тактильные свойства, комфортные движения по захвату предметов, биометрию и обратную связь с пользователем.

Перчатки можно использовать для тренировок, медицинских операций и в других профессиональных сферах. Так устройства могут одновременно передавать ощущения от прикосновения и удержания предметов, фиксировать пульс и другие биометрические данные.

Девайс может работать отдельно или в паре с костюмом — в этом случае инженеры обещают полное погружение в VR. Они работают благодаря девяти электродам на каждом пальце, которые и отвечают за создание ощущения прикосновения. Перчатки также могут определять движения рук владельца и использовать их для контроля точности.

Технологическое дополнение к гарнитуре виртуальной реальности должно поступить в продажу уже во второй половине 2020 года. Однако сначала компания планирует протестировать свое устройство на Международной выставке потребительской электроники (CES).