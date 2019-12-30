В Украине начали продавать iPhone в комплекте с eSIM

Новости технологии:На украинских рынках начали продавать iPhone с eSIM lifecell.

С сегодняшнего дня в магазинах Алло покупатели новых iPhone получают в комплекте eSIM мобильного оператора lifecell.

Что это такое

Это электронная карта, по сути — микросхема на материнской плате гаджета. Ее устанавливают еще в процессе производства смартфона, поэтому у устройства либо есть поддержка eSIM, либо нет.

eSIM позволяет отказаться от физической карты, экономит время на поход в магазин оператора и средства на выпуск и логистику пластиковых карточек.

Эту технологию активно продвигает компания Apple. Но в Украине только к концу этого года появились eSIM: сначала услугу ввел ТриМоб, а потом подключился и lifecell.

Какие смартфоны поддерживают

В Алло eSIM lifecell идет в комплекте с такими моделями: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR — всех цветов и конфигураций памяти, которые есть в наличии.

Сразу же после покупки вы можете активировать eSIM и использовать две SIM-карты. Например, один номер используйте для личных нужд, а другой — для бизнеса; можете за границей использовать тарифы местного оператора; выбирать, какой тарифный план использовать для интернета, а какой — для звонков.