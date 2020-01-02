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Escobar Fold 1: брат Пабло Эскобара представил конкурента Galaxy Fold

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Escobar Fold 1: брат Пабло Эскобара представил конкурента Galaxy Fold
05:31 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара представил складной смартфон, который можно разрушить лишь с помощью огня.

В течение многих лет брат колумбийского наркобарона и политического деятеля Пабло Эскобара работал бухгалтером, обслуживая известный своей жестокостью Медельинский картель, который открыл новую эпоху кокаиновой торговли.

Теперь он явно вознамерился разрушить новый рынок: рынок смартфонов. 71-летний Роберто Эскобар через свою инвестиционную компанию выпустил новый складной мобильный телефон. Он назвал новинку Escobar Fold 1 в честь брата.

Генеральный директор упомянутой компании Escobar Inc. Олаф Густафссон заявил в интервью CNN, что экран смартфона изготовлен из запатентованного революционного пластика, который "делает его почти несокрушимым". Густафссон уверен, что это "самый долговечный телефонный экран из существующих на рынке".

Цены стартуют с отметки 349 долларов. В телефоне используется операционная система Android от Google. "Наш продукт прошел самое тщательное тестирование, – говорит Густафссон. – единственный надежный способ его сломать – это сжечь, но я думаю, что едва ли обычный пользователь станет прибегать к подобным опытам".

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Компания Escobar Inc. Была основана Роберто Эскобаром в 1984 году как холдин для "защиты активов" братьев Эскобар. В то время этих активов было не так уж много.

Если верить сообщениям СМИ, в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов именно Пабло Эскобар стоял за незаконным оборотом 80 процентов кокаина в мире. Журнал Forbes включал его в список миллиардеров с 1987 по 1993 год. Скрываясь от колумбийских властей, Эскобар был застрелен в своем родном городе Медельин 2 декабря 1993 года.

Роберто сдался полиции еще в 1992 году, во время разгона картеля. Десять лет он провел в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками. После освобождения он организовал в качестве бизнеса тур по одному из домов, принадлежавших его знаменитому на весь мир брату, а однажды заявил, что обнаружил революционное средство от СПИДа.

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Теперь Роберто Эскобар, наполовину слепой и глухой после того, как в 1993 году в тюрьме рядом с его лицом разорвалась бомба, мечтает стать производителем смартфонов, последовав по стопам компании Samsung с ее новым Galaxy Fold.

"Мы хотим победить в конкурентной борьбе, – сказал Олаф Густафссон корреспонденту CNN. – Мы очень быстро поняли, что если предложим хороший складной телефон по разумной цене, то сможем продавать огромное количество этих устройств. Именно это сейчас и происходит".

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Смартфоны, Escobar Fold 1, Роберто Эскобар.
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