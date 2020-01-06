Google выпустил новый праздничный дудл (Фото)

Новости технологии:В понедельник, 6 января, компания Google представила новый праздничный Doodle (дудл).

Накануне Рождества, 6 января, христиане восточного обряда будут праздновать Сочельник. Собственно праздникам в Восточной Европе и посвятил Google свой новый Doodle от 6 января.

Сочельник или Богатая кутья - один из самых торжественных христианских праздников. Этот день - последний день Рождественского поста, поэтому и блюда должны быть постными. Считается, что на столе должно быть 12 постных блюд, в честь 12 учеников Христа. Употреблять скоромное, то есть мясо, рыбу, молочные продукты, можно с началом Рождества - 7 января.

В каких странах доступен Google doodle от 6 января.

Это Украина, Беларусь, Греция, Испания, Россия, Литва, Сербия.

Напомним, недавно Google посвятил новый праздничный дудл Новому году 2020.