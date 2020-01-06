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6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник
6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник

6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник

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6 января - приметы и обряды на Рождественский сочельник
09:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:6 января - это великий праздник Рождественский сочельник или Святой вечер, день накануне Рождества Христова.

Сегодня по церковному календарю великий праздник — Сочельник, Святвечер, канун Рождества или Рождественское надвечерие.

Это последний – и самый строгий день – Рождественского поста: есть ничего нельзя до первой звезды. После появления первой звезды разговляются кутьей. Всего на праздничный стол в этот вечер подают ровно 12 блюд – по количеству апостолов у Христа нашего Спасителя.

40 дней до Рождества Христова длился Рождественский пост. Он очень строг и сильно ограничивает разрешенные блюда. Но именно в канун Рождества 6 января пост заканчивается и люди начинают празднично трапезничать.

Главное, чтобы ужин был постным. Причем, вечеря — это и завтрак, и обед, и ужин одновременно, ведь с рассвета до зари нельзя в течение дня ничего есть.

Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот день
Сочельник перед Рождеством 2020: что нельзя делать в этот деньЧитать полностью

6 января в Рождественский сочельник нельзя:

работать, убирать, шить, стирать, гладить, чинить — выполнять какую бы ни было работу;

ругаться бранными словами;

ссориться с другими людьми;

выпивать алкогольные напитки за рождественским столом;

слишком много говорить и шуметь за вечерей;

выходить из-за стола до тех пор, пока трапеза не будет закончена;

выходить на улицу и гулять в дали от дома;

сидеть на углу стола незамужним девушкам;

в Рождество оставаться с долгами за душой;

садить за стол нечетное количество гостей;

носить черную одежду.

 

В этот великий праздник нужно:

  • устроить вечерю;

  • попросить прощения у всех, перед кем ты чувствуешь свою вину;

  • одеться в светлую и праздничную одежду;

  • посадить за стол четное количество гостей или, если не хватает одного человека, просто поставить на стол дополнительный комплект приборов;

  • осветить дом при помощи свечей, который привлекут счастье и благополучие на весь год.

Животные сегодня говорят с Богом на человеческом языке и рассказывают Ему, как человек ведет себя со слабыми. Если обидеть сегодня какое-либо животное, оно расскажет об этом Господу.

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Также сегодня принято навещать своих крестных и родителей, нести им вечерю. А еще приметы на 6 января говорят, что если сегодня колядовать, то таким образом человек принесет в свой дом и дом, где он колядует, счастье, здоровье и процветание.

Народные приметы:

  • Морозный день сулит хороший урожай

  • Если в Сочельник ночью небо звездное и безоблачное, значит, в этом году будет богатый урожай ягод и грибов

  • Если человек родился в Рождественский сочельник, то он будет счастлив, никогда не станет нуждаться в деньгах.К слову, таким людям рекомендуется носить оберег с гелиотропом, что, согласно поверьям, станет надежной защитой от злых сил

  • Если день 6 января ясный и безоблачный, то это сулит хороший урожай

  • Если тропинки в лесу черные (то есть видна земля, а не скрыта под снегом), значит, в этом году можно собрать богатый урожай гречихи

  • Звездное небо в Сочельник сулит приплод скота

  • Если на Клавдию земля сильно промерзла – примета к тому, что будет хороший урожай

  • В день Клавдии не кормят курей, чтобы те огороды не перекапывали

  • В День Клавдии нельзя заниматься шитьем и рукоделием, поскольку это сулит несчастье

  • В этот день нельзя выносить мусор из дома. Все, что накопилось, собирали в укромном месте, а потом сжигали. Считалось, что нельзя 6 января садиться за рождественский стол, надев черные одежды, поскольку это цвет печали

  • Не впустить в дом колядовщиков – плохая примета. Считается, что из дома уйдет удача. А вот, гостеприимство, проявленное по отношению к исполнителям колядок, напротив, сулит процветание и достаток

  • Если на улице сильный мороз, это обещает богатый урожай

  • По примете 6 января, если на небе виден Млечный путь, значит, лето будет теплым

Также православная церковь отмечает 6 января День Святой Клавдии и Святой Евгении.

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В этот день завершается Филипповский пост, который начинался 28 ноября. По 6 января судят о том, каким будет месяц декабрь. В этом помогают приметы.

В День Клавдии говорят: "День прибавился на ступню куриную". Согласно древним приметам, именно сейчас наступают самые суровые морозы. "Зима резвится не только в лесу, но и у человека на носу", - говорят в народе.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Сочельник, Рождественский сочельник, 6 января, Канун Рождества, Какой завтра праздник, День Клавдии, День Евгении.
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