CES 2020: на выставке представили круглый смартфон Cyrcle Phone (Фото, Видео)

Новости технологии:Специально для ненавистников "лопатофонов" и людей, которые ностальгируют за компактным iPhone SE, американский стартап dTOOR привез на выставку CES 2020 Cyrcle Phone - смартфон круглой формы.

Что это такое

Впервые Cyrcle Phone представляли еще в 2015 году, и до сих пор производители пытаются усовершенствовать этот чудной гаджет. Но и в 2020 году, увы, он далек от идеала и так и остается прототипом.

Главная особенность Cyrcle Phone - его круглая форма. По словам разработчиков, такой смартфон, в отличие от прямоугольных собратьев, удобно лежит в руке и в кармане.

Вторая фишка - сразу два 3,5 мм разъема для наушников, чтобы пара могла на одном устройстве слушать музыку и смотреть фильмы (хотя это вряд ли получится на таком экране).

Также Cyrcle Phone получил 3,45-дюймовый дисплей, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, две камеры по 13 Мп, аккумулятор емкостью 2000 мАч, поддержку двух SIM-карт и 4G и ОС Android 9. Судя по изображениям дисплея, над ПО и интерфейсом еще надо хорошо поработать.

Как ранее сообщалось, компания BassMe представила на выставке CES 2020 обновленный вариант своего интересного аудиоаксессуара.