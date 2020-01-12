Пользователи Xiaomi требуют обновить Mi A3 до Android 10

Новости технологии:Пользователи составили петицию с требованием обновить Xiaomi Mi A3 до Android 10.

В июле 2019 года Xiaomi представила новый смартфон в рамках программы Android One — Mi A3. У него хорошая «начинка» и приятный ценник, а вот свежей версией Android он похвастаться точно не может.

Что случилось

Xiaomi Mi A3 работает на «чистом» Android, поэтому обновление до Android 10 должен был получить в числе первых. Другие компании уже давно обновили смартфоны и с «чистым» Android, и с фирменными оболочками, а апдейта для Mi A3 до сих пор нет.

Обновление обещали выпустить еще в октябре. После нескольких месяцев ожидания пользователи составили петицию с требованием обновить Xiaomi Mi A3 до Android 10. На момент написания этой новости она собрала более 3 тысяч подписей.

При этом индийское представительство Xiaomi заявило в Twitter, что обновление скоро будет выпущено.

Кроме того, на днях на gitHub появились исходники прошивки Android 10 для Mi A3 и Mi A2, а это значит, что обновление выйдет уже скоро.