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Xiaomi обновила Mi A2 до Android 10

Xiaomi обновила Mi A2 до Android 10
05:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Xiaomi Mi A2 получил обновление до Android 10.

Компания Xiaomi обновила до Android 10 еще один смартфон — Xiaomi Mi A2.

Кто обновился

Смартфон вышел летом 2018 года в рамках программы Android One, поэтому здесь установлен «чистый» Android, без каких-либо оболочек.

Свой путь Xiaomi Mi A2 начинал с Android 8.1 Oreo, а в конце 2019 года получил Android 9 Pie. Теперь же пользователи начали получать стабильную версию прошивки Android 10.

Обновление весит 1,3 ГБ. Вместе с ним идет декабрьский патч безопасности. Развертывание происходит поэтапно, поэтому если вам еще не пришел апдейт — наберитесь терпения и немного подождите.

Но перед обновлением пользователям рекомендуют сделать резервную копию данных.

 

 

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Xiaomi, Android 10, Xiaomi MiA2.
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