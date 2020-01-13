Xiaomi обновила Mi A2 до Android 10

Новости технологии:Xiaomi Mi A2 получил обновление до Android 10.

Компания Xiaomi обновила до Android 10 еще один смартфон — Xiaomi Mi A2.

Кто обновился

Смартфон вышел летом 2018 года в рамках программы Android One, поэтому здесь установлен «чистый» Android, без каких-либо оболочек.

Свой путь Xiaomi Mi A2 начинал с Android 8.1 Oreo, а в конце 2019 года получил Android 9 Pie. Теперь же пользователи начали получать стабильную версию прошивки Android 10.

Обновление весит 1,3 ГБ. Вместе с ним идет декабрьский патч безопасности. Развертывание происходит поэтапно, поэтому если вам еще не пришел апдейт — наберитесь терпения и немного подождите.

Но перед обновлением пользователям рекомендуют сделать резервную копию данных.