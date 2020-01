OPPO Find X2 появился на первых изображениях с необычной камерой (Фото)

Ранее ожидалось, что станет первым коммерческим устройством с новой технологией, которая позволяет разместить камеру под дисплеем.

Первые рендеры Oppo Find X2 опубликовал пользователь твиттера под ником Mukul Sharma.

Особенности Oppo Find X2

Главное, на что стоит обратить внимание – это три задние камеры, которые расположены полукругом, а прямо над ними разместилось выступление. Для чего оно нужно – пока сказать сложно. Селфи-камера, судя по рендеру, расположена в выдвижном блоке.

Среди прочего можно отметить наличие на нижней границе разъема USB Type-C. Кнопки питания и регулировки громкости разместились на противоположных гранях устройства.

Другие особенности смартфона

Согласно предварительным утечкам, новый флагман будет толще, чем OPPO Reno3 Pro. Также он получит процессор Snapdragon 865 и 5G-модем, основную камеру с сенсором Sony и корпус из стекла и металла. Еще одной из ключевых особенностей OPPO Find X2 станет технология быстрой зарядки с мощностью блока питания 65 Вт. Инсайдеры также сообщают о функции быстрой беспроводной зарядки, но ее мощность еще неизвестна.

Renders of Oppo Find X2 with curved camera layout.

What do you think of it?#TechSciCo#Oppo #OPPOFindX2 pic.twitter.com/pZJpr6ZYjC

— (@techscico) 17 января 2020 г.