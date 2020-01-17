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Пятница, 17.01.2020
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OPPO Find X2 появился на первых изображениях с необычной камерой (Фото)

OPPO Find X2 появился на первых изображениях с необычной камерой (Фото)
17:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Рендер демонстрирует особенности нового флагмана Oppo Find X2. Также стало понятно, какой же будет селфи камера гаджета, вокруг которой ходило немало слухов.

Ранее ожидалось, что станет первым коммерческим устройством с новой технологией, которая позволяет разместить камеру под дисплеем.

Первые рендеры Oppo Find X2 опубликовал пользователь твиттера под ником Mukul Sharma.

Особенности Oppo Find X2

Главное, на что стоит обратить внимание – это три задние камеры, которые расположены полукругом, а прямо над ними разместилось выступление. Для чего оно нужно – пока сказать сложно. Селфи-камера, судя по рендеру, расположена в выдвижном блоке.

Среди прочего можно отметить наличие на нижней границе разъема USB Type-C. Кнопки питания и регулировки громкости разместились на противоположных гранях устройства.

Другие особенности смартфона

Согласно предварительным утечкам, новый флагман будет толще, чем OPPO Reno3 Pro. Также он получит процессор Snapdragon 865 и 5G-модем, основную камеру с сенсором Sony и корпус из стекла и металла. Еще одной из ключевых особенностей OPPO Find X2 станет технология быстрой зарядки с мощностью блока питания 65 Вт. Инсайдеры также сообщают о функции быстрой беспроводной зарядки, но ее мощность еще неизвестна.

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Окончательно не известно, какой же будет селфи-камера устройства. Как сообщает Androidheadlines со ссылкой на заявление вице-президента OPPO Брайана Шена, появлению смартфона с подэкранной камерой сейчас препятствует ряд сложностей, и маловероятно, что такая технология будет применяться в модели Find X2.

При этом он не сообщил, какое именно решение будет использовано для размещения переднего модуля новой модели – вырез, отверстие или выдвижной механизм. Подробности об устройстве вероятно станут известны на февральской выставке Mobile World Congress, где и будет анонсирован гаджет.

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Смартфон, Oppo, Find X2, Qualcomm Snapdragon 865.
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