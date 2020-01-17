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Отправить миллион на Марс: Илон Маск намерен превратить человека в межпланетный вид

Отправить миллион на Марс: Илон Маск намерен превратить человека в межпланетный вид
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии:Маск хочет отправить на Марс миллион людей к 2050 году.

Илон Маск поделился амбициозным планами на постройку кораблей SpaceX Starship и отправку людей на Марс.

Об этом сообщает сообщает Cnet.

"Первые орбитальные прототипы SpaceX Starship еще даже не созданы, но у Илона Маск уже есть большие планы относительно космического корабля его компании, включая превращение людей в межпланетный вид с присутствием на Марсе", - говорится в сообщении.

Как отметил Маск в Твиттере, в планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год для переправы с Земли на Марс по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета, приблизительно каждый 26 месяцев.

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Один из пользователей соцсети, подсчитав эти данные, уточнил, означает ли это, что SpaceX собираются переправить на Марс около миллиона людей к 2050 году, на что Маск ответил положительно.

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Марс, Илон Маск, Starship.
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