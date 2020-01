Отправить миллион на Марс: Илон Маск намерен превратить человека в межпланетный вид

Илон Маск поделился амбициозным планами на постройку кораблей SpaceX Starship и отправку людей на Марс.

Об этом сообщает сообщает Cnet.

"Первые орбитальные прототипы SpaceX Starship еще даже не созданы, но у Илона Маск уже есть большие планы относительно космического корабля его компании, включая превращение людей в межпланетный вид с присутствием на Марсе", - говорится в сообщении.

Как отметил Маск в Твиттере, в планы SpaceX входит постройка 100 кораблей Starship в год для переправы с Земли на Марс по 100 000 человек каждый раз, когда орбиты планет будут расположены удачно для полета, приблизительно каждый 26 месяцев.

Megatons per year to orbit are needed for life to become multiplanetary

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020