Керамический корпус и 5 камер: Huawei опубликовала рендерное фото нового флагмана

Новости технологии:В блоке камер Huawei P40 Pro - сразу пять модулей, один из которых перископический.

Известный американский инсайдер Эван Блесс в своем закрытом Twitter-аккаунте опубликовал рендерные фото Huawei P40 Pro — нового флагманского смартфона компании. Об этом сообщает издание The Verge.

По утверждениям Блесса, новый гаджет получит керамический корпус со скругленными по всем граням углами. В блоке камер Huawei P40 Pro — сразу пять модулей, один из которых перископический. Камеры смартфона покрывают диапазон фокусных расстояний от 18 до 240 миллиметров в 35-миллиметровом эквиваленте и дают возможность 13-кратного увеличения.

Вверху лицевой панели можно видеть две фронтальные камеры, а на правой грани — кнопку питания и ползунок изменения громкости. На нижней грани заметны разъем типа USB-C, слот для карт и решетка динамика. При этом звукового разъема на 3,5 миллиметра у Huawei P40 Pro нет.

Предполагаемое изображение Huawei P40 Pro

Как сообщалось ранее, утвержден список смартфонов Huawei и Honor, которые не получат обновление Android 10 с оболочкой EMUI 10.