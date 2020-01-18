Скачать
Суббота, 18.01.2020
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Зарплаты правительства: сколько получают министры
Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы
Допросы в ГБР: Порошенко изменил планы
Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU в Осрбли
Украинец Ткаленко завоевал серебро
Застревают в челюстях и желудках: тигровые акулы страдают от рыболовных крючков
Тигровые акулы страдают от рыболовных крючков

Керамический корпус и 5 камер: Huawei опубликовала рендерное фото нового флагмана

Керамический корпус и 5 камер: Huawei опубликовала рендерное фото нового флагмана
15:03 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости технологии:В блоке камер Huawei P40 Pro - сразу пять модулей, один из которых перископический.

Известный американский инсайдер Эван Блесс в своем закрытом Twitter-аккаунте опубликовал рендерные фото Huawei P40 Pro — нового флагманского смартфона компании. Об этом сообщает издание The Verge.

По утверждениям Блесса, новый гаджет получит керамический корпус со скругленными по всем граням углами. В блоке камер Huawei P40 Pro — сразу пять модулей, один из которых перископический. Камеры смартфона покрывают диапазон фокусных расстояний от 18 до 240 миллиметров в 35-миллиметровом эквиваленте и дают возможность 13-кратного увеличения.

Вверху лицевой панели можно видеть две фронтальные камеры, а на правой грани — кнопку питания и ползунок изменения громкости. На нижней грани заметны разъем типа USB-C, слот для карт и решетка динамика. При этом звукового разъема на 3,5 миллиметра у Huawei P40 Pro нет.

Предполагаемое изображение Huawei P40 Pro

Совсем скоро: Google выпустит смартфоны Pixel 4a и Pixel 4a XL 5G (Фото)

Как сообщалось ранее, утвержден список смартфонов Huawei и Honor, которые не получат обновление Android 10 с оболочкой EMUI 10.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Huawei, Флагман, Huawei P40 Pro, Рендерное фото.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минирование побережья Азовского моря: заявление Штаба ООС
02 Сегодня украинцы отмечают Крещенский Сочельник: что нельзя делать на Голодную кутью
03 18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
04 Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
05 Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Умут, Дьйомерси, Аннаэль и Влана: как украинцы называли детей в 2019 году
Как украинцы называли детей в 2019 году
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Крещение Господне 2020: обряды ритуального омовения и традиции праздника
Крещение Господне 2020: обряды ритуального омовения и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь