Huawei P30 Lite получил обновление EMUI 10: подробности

Вслед за Honor 8X, компания Huawei выпустила обновление EMUI 10 для ещё одного недорогого смартфона.
Что известно
Как сообщает издание GSMArena, стабильную версию прошивки получила Lite-версия Huawei P30. Обновление основано на последней операционной системе Android 10. Оно вышло с номером сборки 10.0.0.159 и весит 3.82 ГБ. В систему добавили все основные изменения «зелёного робота» и новые функции оболочки EMUI 10.
Когда ждать
Прошивку пока начали получать пользователи устройства лишь в некоторых странах. До нас обновление доберётся чуть позже.