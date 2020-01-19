Huawei P30 Lite получил обновление EMUI 10: подробности

Новости технологии:Huawei P30 Lite получил стабильную версию прошивки EMUI 10.

Вслед за Honor 8X, компания Huawei выпустила обновление EMUI 10 для ещё одного недорогого смартфона.

Что известно

Как сообщает издание GSMArena, стабильную версию прошивки получила Lite-версия Huawei P30. Обновление основано на последней операционной системе Android 10. Оно вышло с номером сборки 10.0.0.159 и весит 3.82 ГБ. В систему добавили все основные изменения «зелёного робота» и новые функции оболочки EMUI 10.

Когда ждать

Прошивку пока начали получать пользователи устройства лишь в некоторых странах. До нас обновление доберётся чуть позже.