Louis Vuitton представил стильные беспроводные наушники Horizon Earphones (Фото)

Что это

По сути, это наушники M&D MW07 Plus, но с дизайном и логотипом Louis Vuitton.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, систему активного шумоподавления и режим Ambient Listening Mode, который позволяет слушать и музыку, и звуки окружающей среды одновременно.

Также в комплекте 10-миллиметровые излучатели для качественного звука, поддержка aptX и SBC, защита от влаги по стандарту IPX5 и встроенный датчик приближения (воспроизведение музыки останавливается, когда наушник сняли, и автоматически воспроизводится, когда он опять на месте).

The union of style and sound. Introducing #LouisVuitton’s Horizon Earphones, available in four finishes. Learn more about the new #LVConnected wireless earphones at https://t.co/bUd6abJ1LU pic.twitter.com/eHqpQqLqZl

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) February 9, 2019