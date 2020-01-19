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Louis Vuitton представил стильные беспроводные наушники Horizon Earphones (Фото)

Louis Vuitton представил стильные беспроводные наушники Horizon Earphones (Фото)
13:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Французский дом моды Louis Vuitton представил новинку из мира гаджетов - беспроводные наушники Horizon Earphones.

Что это

По сути, это наушники M&D MW07 Plus, но с дизайном и логотипом Louis Vuitton.

Наушники поддерживают Bluetooth 5.0, систему активного шумоподавления и режим Ambient Listening Mode, который позволяет слушать и музыку, и звуки окружающей среды одновременно.

Также в комплекте 10-миллиметровые излучатели для качественного звука, поддержка aptX и SBC, защита от влаги по стандарту IPX5 и встроенный датчик приближения (воспроизведение музыки останавливается, когда наушник сняли, и автоматически воспроизводится, когда он опять на месте).

Встроенных в наушники аккумуляторов хватит на 10 часов работы. Еще 20 часов добавит зарядный кейс.

TWS-наушники F9 с LED дисплеем: всего $12 (Фото)

Сколько?

M&D MW07 Plus стоят $300, однако за логотип Louis Vuitton придется переплатить в несколько раз. Наушники Horizon Earphones оценили в $1090.

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Наушники, Louis Vuitton, Беспроводные наушники, Французский дом моды, Horizon Earphones.
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