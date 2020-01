Valve сделала временно бесплатными все игры серии Half-Life в Steam

Геймеры привыкли, что компания Valve зачастую все откладывает в дальний ящик. Поэтому новость о релизе игры Half-Life: Alyx в марте пользователи восприняли со скепсисом. Однако команда Гейба Ньюэлла, похоже, не планирует откладывать выход и решила это показать довольно радикальным методом.

Срок и условия акции

Предложение включает в себя все номерные части, все приложения и ремейк оригинала Half-Life: Source (но не Black Mesa).

Как заявляет Valve, акция продлится "до релиза Alyx в марте". Иными словами, если что-то ранее мешало ознакомиться с одним из самых влиятельных сериалов в истории индустрии – лучшего шанса исправить это не выпадет. Отметим, что это вовсе не раздача: игры не станут частью вашей библиотеки навсегда.

Half-Life: Alyx is coming in March, and we're celebrating early by making all past games in the Half-Life series free to play for Steam users, from now until the day Half-Life: Alyx launches! https://t.co/giz801AKfu pic.twitter.com/ndUpN8NDYs

— Valve (@valvesoftware) January 21, 2020