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Среда, 22.01.2020
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Valve сделала временно бесплатными все игры серии Half-Life в Steam

Valve сделала временно бесплатными все игры серии Half-Life в Steam
12:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:С 22 января и до апреля все выпуски Half-Life будут абсолютно бесплатными для всех и каждого.

Геймеры привыкли, что компания Valve зачастую все откладывает в дальний ящик. Поэтому новость о релизе игры Half-Life: Alyx в марте пользователи восприняли со скепсисом. Однако команда Гейба Ньюэлла, похоже, не планирует откладывать выход и решила это показать довольно радикальным методом.

Срок и условия акции

Предложение включает в себя все номерные части, все приложения и ремейк оригинала Half-Life: Source (но не Black Mesa).

Как заявляет Valve, акция продлится "до релиза Alyx в марте". Иными словами, если что-то ранее мешало ознакомиться с одним из самых влиятельных сериалов в истории индустрии – лучшего шанса исправить это не выпадет. Отметим, что это вовсе не раздача: игры не станут частью вашей библиотеки навсегда. 

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Другие мероприятия Valve

К слову, 22 января Valve планирует провести сессию AMA (Ask me anything – "спросите меня о чем угодно") на Reddit в 21:00 по киевскому времени. Знаете английский язык и хотите задать разработчикам каверзный вопрос? Не стесняйтесь.

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Valve, Технологии, Игры, Техно, Half-Life, Бесплатные игры, Half-Life в Steam, Игры серии Half-Life в Steam.
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