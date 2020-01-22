iPhone SE 2: возможная дата выхода новинки

Новости технологии:Компания Apple планирует начать сборку новой бюджетной модели уже в феврале текущего года.

Источники знакомые с ситуацией рассказали, что новый смартфон будет представлен в марте. Сборкой будут заниматься Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), Pegatron Corp. и Wistron Corp.

Когда презентуют iPhone SE 2

Как утверждает авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, нам осталось ждать презентации уже недолго, передает MacRumors.

По его данным, Apple проведет презентацию в первой половине 2020 года. Тогда будет представлена новая версия планшета iPad Pro с ToF-сенсором, а также долгожданный бюджетный смартфон iPhone SE 2.

Такой шаг является вполне логичным, ведь iPhone SE выпустили еще в 2016 году. Сейчас это единственная версия бюджетника от Apple.

Что известно о iPhone SE 2?

Это будет первая бюджетная модель iPhone после iPhone SE, цена которого после выпуска в 2016 году составляла 399 долларов. Новая модель с дисплеем 4,7 дюйма будет похожа на iPhone 8, выпущенный в 2017 году. Смартфон iPhone 8 остается в продаже, его цена начинается от 449 долларов.

Согласно слухам, iPhone SE 2 получит новый фирменный процессор A13 в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ для хранения данных. При этом для аутентификации здесь будет сканер отпечатка пальцев Touch ID, а не Face ID.

В 2020 году Apple планирует выпустить новый ряд iPhone, куда войдут смартфоны с поддержкой 5G, более быстрім процессором и новой 3-D камерой, ранее сообщало Bloomberg.

Выпуск бюджетной модели может позволить производителю конкурировать на быстрорастущих рынках смартфонов, особенно в Индии, где iPhone до сих пор уступает Android, который можно купить менее чем за 200 долларов. Apple планирует открытие своих фирменных магазинов в Индии.

Apple надеется, что продажи iPhone вернутся к росту и превысят 200 миллионов штук в 2020 году. Новая бюджетная версия iPhone может сыграть существенную роль в достижении этой цели.

Сколько будет стоить?

Аналитики уже предположили, во сколько Apple оценит будущую новинку. iPhone SE 2 может стоить около 400 долларов (10 тысяч гривен).