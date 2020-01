Xiaomi Poco X2: в сеть "слили" характеристики смартфона

Уже на следующей неделе, 4 февраля, суббренд Xiaomi Poco представит свое второе детище после Pocophone F1 — смартфон Poco X2. Некоторые подробности о новинке уже раскрыл сам производитель, также в сети появились утечки о характеристиках и стоимости Poco X2.

Каким будет Poco X2

Индийская площадка Flipkart, где будет продаваться новая модель, сообщает, что смартфон получит быструю зарядку мощностью 27 Вт.

Ее работа показана в рекламном ролике Poco.

Остальные характеристики не подтверждены официально. В сети появилось изображение якобы Poco X2 с информацией о нем. Изображенный на постере смартфон очень похож на Redmi K30: такая же двойная фронтальная камера, врезанная в экран, такой же дизайн основной камеры. Только вместо логотипа Redmi нанесена надпись Poco.

Time to dump the technology of the past! Get ready to Xperience charging tech that is #SmoothAF. #POCOX2

Learn more on @Flipkart: https://t.co/u6Zo77HI2o pic.twitter.com/4EMGPyP1uZ

