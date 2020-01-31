Xiaomi Poco X2: в сеть "слили" характеристики смартфона

Новости технологии:В сети появились утечки о характеристиках и стоимости Poco X2.

Уже на следующей неделе, 4 февраля, суббренд Xiaomi Poco представит свое второе детище после Pocophone F1 — смартфон Poco X2. Некоторые подробности о новинке уже раскрыл сам производитель, также в сети появились утечки о характеристиках и стоимости Poco X2.

Каким будет Poco X2

Индийская площадка Flipkart, где будет продаваться новая модель, сообщает, что смартфон получит быструю зарядку мощностью 27 Вт.

Ее работа показана в рекламном ролике Poco.

Остальные характеристики не подтверждены официально. В сети появилось изображение якобы Poco X2 с информацией о нем. Изображенный на постере смартфон очень похож на Redmi K30: такая же двойная фронтальная камера, врезанная в экран, такой же дизайн основной камеры. Только вместо логотипа Redmi нанесена надпись Poco.

Time to dump the technology of the past! Get ready to Xperience charging tech that is #SmoothAF. #POCOX2 Learn more on @Flipkart: https://t.co/u6Zo77HI2o pic.twitter.com/4EMGPyP1uZ — POCO India (@IndiaPOCO) January 30, 2020

Если верить этому постеру, Poco X2 получит 6,67-дюймовый RealityFlow дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 730G и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Основная камера состоит из четырех модулей: 64-мегапиксельный датчик Sony IMX686, а также сенсоры на 8, 2 и 5 Мп. Разрешение датчиков фронтальной камеры — 20 и 2 Мп. В общем, это тот же Redmi K30 4G, но с другим названием.

Цена

По слухам, Poco X2 будет стоить $265/€240 за версию с 6/64 ГБ памяти, но будут и другие модификации.