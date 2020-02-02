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"Это будет раздражать многих людей": Цукерберг анонсировал новую политику Facebook

"Это будет раздражать многих людей": Цукерберг анонсировал новую политику Facebook
17:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии:По словам Цукерберга, Facebook будет отстаивать принципы свободы выражение мысли.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть будет отстаивать свободу слова и шифрования, даже если это будет сопровождаться отрицательной реакцией.

Об этом сообщает CNN.

"Марк Цукерберг говорит, что Facebook будет отстаивать такие принципы как свобода выражения мнений и шифрования, даже если это столкнется с негативной реакцией", - говорится в сообщении.

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Основатель сети Facebook и генеральный директор компании заявил, что целью его компании в течение длительного времени было не делать ничего, что считалось бы "слишком оскорбительным", но он сейчас меняет этот подход.

"Это новый подход и, я думаю, что он будет раздражать многих людей. Но, честно говоря, старый подход также раздражал многих, поэтому попробуем что-то новое ... Мы будем удалять содержимое, которое действительно оскорбительно, но нужно провести границу (между оскорблением и свободой выражения - ред.) в определенный момент", - сказал он.

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Компания Facebook подвергается критике за то, что позволяет политикам обманывать в политической рекламе, которую размещает соцсеть, в то время, когда сеть Twitter поэтому решила вообще запретить политическую рекламу.

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Facebook, Свобода слова, Марк Цукерберг.
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