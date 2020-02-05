Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной камере на 64 Мп (Фото)

Новости технологии:Компания Samsung готовится к презентация своего нового бюджетного смартфона M-серии.

Что известно

Речь идёт о Galaxy M31. В сеть появился официальный тизер устройства. Аппарат, согласно постеру, оснастят камерой с главным модулем на 64 Мп. Скорее всего, это будет фирменный сенсор ISOCELL Bright GW1. Он же установлен в смартфоне Redmi Note 8 Pro.

Согласно утечкам, новинка ещё сможет похвастаться тремя дополнительными модулями, энергоёмким аккумулятором на 6000 мАч, а также восьмиядерным процессором Exynos 9611, 6 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ.

Представить аппарат должны уже в ближайшие недели. Стоить он будет в районе 200 долларов США.

Как сообщалось ранее, инсайдер Ben Geskin, прославившийся своими утечками, информация из которых в большинстве случаев совпадают с финальным продуктом, показал Galaxy Z Flip в своих руках.