Скачать
Среда, 05.02.2020
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Данилов: Мы должны совместно с Грузией двигаться в направлении НАТО
Смертельный китайский коронавирус: Зеленский поддержал власти КНР
Смертельный китайский коронавирус: Зеленский поддержал власти КНР
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
История Украины за 5 минут: New Yorker отметил клип ТНМК (Видео)
New Yorker отметил клип ТНМК об истории Украины (Видео)

Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной камере на 64 Мп (Фото)

Тизер Samsung Galaxy M31 рассказал о мощной камере на 64 Мп (Фото)
17:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Samsung готовится к презентация своего нового бюджетного смартфона M-серии.

Что известно

Речь идёт о Galaxy M31. В сеть появился официальный тизер устройства. Аппарат, согласно постеру, оснастят камерой с главным модулем на 64 Мп. Скорее всего, это будет фирменный сенсор ISOCELL Bright GW1. Он же установлен в смартфоне Redmi Note 8 Pro.

Согласно утечкам, новинка ещё сможет похвастаться тремя дополнительными модулями, энергоёмким аккумулятором на 6000 мАч, а также восьмиядерным процессором Exynos 9611, 6 ГБ ОЗУ и 32/64 ГБ ПЗУ.

Представить аппарат должны уже в ближайшие недели. Стоить он будет в районе 200 долларов США.

Уходят с рынка: производство смартфонов BlackBerry прекращается

Как сообщалось ранее, инсайдер Ben Geskin, прославившийся своими утечками, информация из которых в большинстве случаев совпадают с финальным продуктом, показал Galaxy Z Flip в своих руках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Смартфон, Тизер, Samsung Galaxy M31.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Министрам урезали зарплаты и премии
03 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
05 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО
Правительство одобрило годовую национальную программу Украина-НАТО
Грипп продолжает &quot;косить&quot; украинцев: эпидемический порог растет
Грипп продолжает "косить" украинцев
Кабмин назначил временного руководителя &quot;Укразализныци&quot;
Кабмин назначил временного руководителя "Укразализныци"
&quot;Книжный Арсенал 2020&quot;: заявлено рекордное количество заявок
"Книжный Арсенал 2020": заявлено рекордное количество заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь