Google о презентации Samsung Galaxy S20: Что-то захватывающее уже близко

Похоже, презентацию Galaxy Unpacked ждут не только поклонники Samsung, но и представители Google.

Что это значит

В официальном Twitter-аккаунте Android говорится, что представители Google тоже примут участие в мероприятии Samsung.

«Что-то захватывающее уже не за горами. Увидимся на Unpacked», — говорится в сообщении.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26

— Android (@Android) February 6, 2020