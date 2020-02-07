Google о презентации Samsung Galaxy S20: Что-то захватывающее уже близко

Новости технологии:Google тоже примут участие в презентации Samsung Galaxy S20.

Похоже, презентацию Galaxy Unpacked ждут не только поклонники Samsung, но и представители Google.

Что это значит

В официальном Twitter-аккаунте Android говорится, что представители Google тоже примут участие в мероприятии Samsung.

«Что-то захватывающее уже не за горами. Увидимся на Unpacked», — говорится в сообщении.

Что это значит — авторы поста не уточнили. Но уже есть несколько предположений. Например, некоторые пользователи надеются на воскрешение Google Play Edition — флагманских устройств других производителей, которые использовали стандартный Android, а не пользовательский интерфейс производителя. По сути, сейчас это программа Android One, но для бюджетников.

Однако, вероятнее всего, Google и Android представят на Galaxy Unpacked оптимизированный интерфейс для устройств со складным экраном — таких как Galaxy Z Flip, который дебютирует в этот же день.