Samsung блокирует "серые" телевизоры: решение проблемы

Новости технологии:Samsung начала блокировать "умные" функции на телевизорах: в чем проблема.

В последние дни начало поступать все больше жалоб от пользователей на то, что Samsung начала блокировать «умные» функции на своих телевизорах.

Что случилось

Фактически, телевизор превращается в обычный монитор: посмотреть видео с флешки на нем можно, но функции Smart-TV заблокированы. На экране появляется сообщение: «This TV is not fully functional in this region» («Телевизор не может полноценно функционировать в этом регионе»).

О подобных случаях сообщают пользователи из Украины, России, Беларуси и Молдовы.

Как оказалось, это часть новой политики Samsung по борьбе с «серыми» телевизорами — то есть устройствами, завезенными из других стран. Например, в Украине часто покупают технику из Польши — так дешевле.

«Подобная информация на экранах ТВ указывает на то, что данный ТВ был изготовлен для другого региона и может не соответствовать техническим требованиям региона фактического нахождения. Что исключает возможность производителя гарантировать доступность всех функций в стране проживания пользователя (фактического использования устройства). Информация о том, что доступность функций зависит от региона поставки, указана в инструкции пользователя. Мы рекомендуем покупать продукцию только у официальных ритейлеров в регионе, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя», — заявили в службе поддержки Samsung.

В украинском подразделении компании сообщают: «Телевизоры, импортируемые в Украину ООО „Самсунг Электроникс Украина Компани“, разработаны для распространения на территории Украины, а следовательно, производителем такие модели были локализованы в соответствии с требованиями действующих технических стандартов и особенностей предоставления определенных услуг внутри страны. Такие телевизоры соответствуют требованиям технических регламентов и национальных стандартов. Вы можете распознать официальные модели с буквами ** UA в коде модели и украинским буквам на стикере на задней панели телевизора.

Телевизоры, разработанные для других стран и ввозимые в Украину другими лицами, могут некорректно работать на территории Украины в результате осуществления ненадлежащих настроек, или таких заводских настроек, которые должны применяться в других странах. По вопросам работы телевизоров, произведенных для поставки и реализации в других странах, кроме Украины, мы советуем обратиться непосредственно к компании-продавцу, где было приобретено такое устройство. Если телевизор имеет буквы UA в коде модели и в нем не работает Smart TV, пожалуйста обратитесь на горячую линию 0800502000»

Что делать

Обращаться за помощью к Samsung нет смысла, поэтому пользователи самостоятельно нашли выход из этой ситуации. Один из способов — использовать VPN с IP-адресом той страны, для продажи в которой телевизор предназначался изначально.