Инсайдер провел распаковку неанонсированных наушников Samsung Galaxy Buds+

Новости технологии:Инсайдер Роланд Квандт провел распаковку неанонсированных беспроводных наушников Galaxy Buds+.

До презентации Samsung Galaxy Unpacked 2020 осталось еще несколько дней, а инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) уже раздобыл у одного из ритейлеров неанонсированные беспроводные наушники Galaxy Buds+.

Что показал

Роланд поделился «живыми» фотографиями наушников и снял распаковку на видео.

Внешне Galaxy Buds+ практически идентичны прошлогодним Galaxy Buds. У наушников двойные динамики, три микрофона на каждой стороне и три пары сменных амбушюр в комплекте. Также обещают до 11 часов автономной работы.

Samsung Galaxy Buds+ дебютируют вместе с флагманами семейства Galaxy S20 и складным смартфоном Galaxy Z Flip 11 февраля.