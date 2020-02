Флагманы OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro презентуют раньше

В последние годы компания OnePlus представляет свои новые флагманы в мае: например, OnePlus 6 дебютировал 16 мая 2018 года, OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro — 14 мая 2019 года. Однако в этом году компания, похоже, решила сместить сроки.

Когда?

По информации инсайдера Ишана Агарвала (Ishan Agarwal), OnePlus 8 и 8 Pro выпустят в конце марта или в апреле. Скорее всего, таким образом OnePlus решила не отставать от выхода флагманов Samsung, Huawei, Oppo и Xiaomi.

Конечно, пока это неподтвержденная информация, поэтому стоит дождаться официальных заявлений.

Got some #OnePlus news to share with you all! The OnePlus 8 & 8 Pro (Who knows, maybe the 8 lite too) will be launching sooner this time! Expect a launch in Late March or April. Also, there will be a new Green colour for both the phones. Are you excited for these phones? pic.twitter.com/ceUjcWOzm4

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 7, 2020