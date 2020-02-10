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Samsung Galaxy S20 + 5G: характеристики и дата презентации

Samsung Galaxy S20 + 5G: характеристики и дата презентации
10:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Новое поколение устройств Galaxy также будет отличаться от предшественников более округленными углами корпуса.

До презентации новых флагманов Samsung остался день, однако это не останавливает поток утечек, связанных с будущими новинками.

Характеристики смартфона

Дисплей 

По данным источника, смартфон получит 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с минимальными рамками и соотношением сторон 20:9. 10-мегапиксельная селф-камера будет врезана в дисплей устройства, как и в других устройстахе линейки.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, а корпус будет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Камеры

Основная камера аппарата получит три сенсора с разрешением 64 Мп, 12 Мп и 12 Мп, а набор оптики юудет включать телеобъектив и два широкоугольных стекла с различными углами обзора. Основной модуль обзаведется функциями трехкратного оптического зума и съемки видео с разрешением до 8К. Селфи-датчику приписывают возможность записи 4K-роликов с частотой кадров 60 fps.

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Другие утечки

Ранее инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, демонстрирующие разницу между "подбородками" Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S20 Ultra – толщина последнего меньше на 0,3 миллиметра.

Дата презентации

Напомним, анонс новинок запланирован на вторник, 11 февраля.

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Samsung, Смартфон, Технологии, Samsung Galaxy, Телефон, Техно, Samsung Galaxy S20 + 5G.
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