Samsung Galaxy S20 + 5G: характеристики и дата презентации

Новости технологии:Новое поколение устройств Galaxy также будет отличаться от предшественников более округленными углами корпуса.

До презентации новых флагманов Samsung остался день, однако это не останавливает поток утечек, связанных с будущими новинками.

Характеристики смартфона

Дисплей

Check out these live photos of the Samsung Galaxy S20+ 5G https://t.co/8a3AQUiaEX pic.twitter.com/cTcY0YHtm9 — Aman Jaiswal (@TechWeb24X7) February 10, 2020

По данным источника, смартфон получит 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с минимальными рамками и соотношением сторон 20:9. 10-мегапиксельная селф-камера будет врезана в дисплей устройства, как и в других устройстахе линейки.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, а корпус будет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68.

Камеры

Основная камера аппарата получит три сенсора с разрешением 64 Мп, 12 Мп и 12 Мп, а набор оптики юудет включать телеобъектив и два широкоугольных стекла с различными углами обзора. Основной модуль обзаведется функциями трехкратного оптического зума и съемки видео с разрешением до 8К. Селфи-датчику приписывают возможность записи 4K-роликов с частотой кадров 60 fps.

Другие утечки

Ранее инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии, демонстрирующие разницу между "подбородками" Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S20 Ultra – толщина последнего меньше на 0,3 миллиметра.

Дата презентации

Напомним, анонс новинок запланирован на вторник, 11 февраля.