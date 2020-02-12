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Среда, 12.02.2020
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Xiaomi готовит к презентации новые флагманы Mi 10: чем порадуют (Видео)

Xiaomi готовит к презентации новые флагманы Mi 10: чем порадуют (Видео)
04:46 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Что известно о флагманах Xiaomi Mi 10 за день до презентации.

13 февраля компания Xiaomi представит свои новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. Из-за коронавируса планы пришлось подкорректировать, поэтому презентация будет проходить в режиме онлайн. И чем ближе долгожданная дата — тем больше в сети появляется подробностей о смартфонах и тем активнее их рекламная кампания.

Благодаря постерам дизайн Xiaomi Mi 10 уже не является секретом. Флагманы получат дисплеи с закругленными краями и круглый вырез в левом углу дисплея для фронтальной камеры. В целом, новинки очень похожи на Xiaomi Mi Note 10, за исключением выреза.

Главная гордость Xiaomi Mi 10 — это основная камера. Оба получат 108-мегапиксельные датчики.

Также будет поддерживаться формат HEIF, что позволит уменьшить размер фотографий, не потеряв качество. Следующие постеры указывают на поддержку записи видеороликов в разрешении 8K и тестирование в лаборатории DxOMark. Похоже, специалисты DxOMark получили новенькие флагманы еще до анонса.

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон

Кроме того, "десятки" получат процессоры Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.0. Порадуют смартфоны и качеством звука.

Также включенный Xiaomi Mi 10 сняли на видео:

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По слухам, стоимость Mi 10 стартует с отметки $715, а Mi 10 Pro будет стоить от $860.

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Смартфоны, Xiaomi, Mi 10, Mi 10 Pro.
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