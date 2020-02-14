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OPPO перенесла презентацию флагмана Find X2

OPPO перенесла презентацию флагмана Find X2
05:47 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В связи с отменой выставки MWC 2020 в Барселоне OPPO перенесла презентацию Find X2.

Компания OPPO, из-за того что ассоциация GSMA отменила выставку MWC 2020 в Барселоне, перенесла презентацию своего нового флагманского смартфона.

Когда ждать

Изначально, производитель планировал показать устройство 22 февраля, но теперь по словам представителя компании, аппарат дебютирует на глобальном рынке в марте. Точную дату и место проведения мероприятия OPPO раскроет чуть позже.

«OPPO уважает и понимает решение GSMA отменить мероприятие MWC Barcelona 2020. После серьезного рассмотрения мы также решили перенести глобальный анонс OPPO Find X2, который изначально должен был состояться 22 февраля. На данный момент мероприятие запланировано на март.»

Чего ждать

Напомним, OPPO Find X2 приписывают 6.5-дюймовый дисплей с изогнутыми краями, разрешением 3168×1440p, частотой обновления 120 Гц и системой автоматической регулировки яркости с 4096 уровнями.Кроме этого аппарат получит процессор Qualcomm Snapdragon 865, поддержку 5G, быструю зарядку на 65 Вт, селфи-камеру на 32 Мп и основную с тремя модулями: 48-мегапиксельный Sony IMX689 с размером сенсора 1/1,3 дюйма и технологией автофокусировки 2×2 On-Chip Lens, широкоугольный датчик Sony IMX708 и 13-мегапиксельный телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом.

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Oppo, GSMA, OPPO Find X2.
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