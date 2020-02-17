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NVIDIA показала новые видеоадаптеры GeForce RTX

NVIDIA показала новые видеоадаптеры GeForce RTX
10:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Хотя компания лишь намекнула на выпуск девайса, инсайдеры уже поделились списком характеристик новинки.

Задолго до презентации новых видеокарт компания NVIDIA опубликовала изображение неанонсированного видеоадаптера семейства GeForce RTX. 

Что известно о тизере

Информацию о будущей новинке раскрыли в ходе короткого диалога, который состоялся между NVIDIA и разработчиками Cyberpunk 2077 в Twitter, сообщает Wccftech.

На вопрос, не намерен ли производитель видеокарт выпустить графический адаптер, посвященный будущей игре, компания ответила размытой картинкой с изображением неназванной модели GPU. Хотя снаружи кожух и система охлаждения новой GeForce соответствуют эталонной RTX 2080 Ti, окраска ее корпуса напоминает стилистику оформления будущего игрового релиза. 

Характеристики флагманской видеокарты

По слухам, изменением цветовой схемы вендор может не ограничиться, и представит GeForce RTX 2080 Ti Super, которой приписывают 4608 ядер CUDA, 288 текстурных блоков, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 384-битной шиной и пропускной способностью 16 Гбит / с, а также 576 тензорных и 72 RT-ядра для трассировки лучей.

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Дата анонса

По данным других источников, речь может идти о быстром анонсе архитектуры Ampere, который ожидается уже в марте на выставке GTC 2020.

Представители NVIDIA подробной информации о названии и характеристиках новой видеокарты не сообщили.

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Технологии, NVIDIA, Видеокарты, Техно, GeForce RTX, Видеоадаптеры.
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