NVIDIA показала новые видеоадаптеры GeForce RTX

Задолго до презентации новых видеокарт компания NVIDIA опубликовала изображение неанонсированного видеоадаптера семейства GeForce RTX.

Что известно о тизере

Информацию о будущей новинке раскрыли в ходе короткого диалога, который состоялся между NVIDIA и разработчиками Cyberpunk 2077 в Twitter, сообщает Wccftech.

На вопрос, не намерен ли производитель видеокарт выпустить графический адаптер, посвященный будущей игре, компания ответила размытой картинкой с изображением неназванной модели GPU. Хотя снаружи кожух и система охлаждения новой GeForce соответствуют эталонной RTX 2080 Ti, окраска ее корпуса напоминает стилистику оформления будущего игрового релиза.

Hey @NvidiaGeForce, what do you think about making a limited edition #Cyberpunk2077 GPU?

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 16, 2020