NVIDIA показала новые видеоадаптеры GeForce RTX

Задолго до презентации новых видеокарт компания NVIDIA опубликовала изображение неанонсированного видеоадаптера семейства GeForce RTX.
Что известно о тизере
Информацию о будущей новинке раскрыли в ходе короткого диалога, который состоялся между NVIDIA и разработчиками Cyberpunk 2077 в Twitter, сообщает Wccftech.
На вопрос, не намерен ли производитель видеокарт выпустить графический адаптер, посвященный будущей игре, компания ответила размытой картинкой с изображением неназванной модели GPU. Хотя снаружи кожух и система охлаждения новой GeForce соответствуют эталонной RTX 2080 Ti, окраска ее корпуса напоминает стилистику оформления будущего игрового релиза.
Hey @NvidiaGeForce, what do you think about making a limited edition #Cyberpunk2077 GPU?
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 16, 2020
Характеристики флагманской видеокарты
По слухам, изменением цветовой схемы вендор может не ограничиться, и представит GeForce RTX 2080 Ti Super, которой приписывают 4608 ядер CUDA, 288 текстурных блоков, 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 384-битной шиной и пропускной способностью 16 Гбит / с, а также 576 тензорных и 72 RT-ядра для трассировки лучей.
Дата анонса
По данным других источников, речь может идти о быстром анонсе архитектуры Ampere, который ожидается уже в марте на выставке GTC 2020.
Представители NVIDIA подробной информации о названии и характеристиках новой видеокарты не сообщили.