Xiaomi Smartknow: компания представила автоматический диспенсер для зубной пасты (Фото)

Новости технологии:Еще одна полезная штука для дома из экосистемы Xiaomi - автоматический диспенсер для зубной пасты Xiaomi Smartknow.

По сути, это дозатор для зубной пасты, который не просто выдавит необходимую порцию из тюбика, но еще и продезинфицирует зубную щетку.

Внутри установлен инфракрасный датчик, который поможет устройству определить, когда к нему поднесли щетку. Диспенсер выдавит необходимое количество пасты и с помощью ультрафиолетовых лучей продезинфицирует щетку. По словам производителя, в результате будет уничтожено 99,9% бактерий.

Верхний отсек съемный - его можно легко помыть и снять для того, чтобы пополнить запас пасты. Внутри установлен аккумулятор емкостью 1200 мАч, одного заряда которого хватит на 60 дней.

Диспенсер можно поставить либо прикрепить к стене с помощью клейкой ленты.

Также в комплект можно прикупить дезинфицирующий стакан той же марки, который обеззараживает сразу несколько щеток. Принцип простой: ставите стакан с щетками на специальную панель - и система рассеивает ультрафиолетовые лучи на всю поверхность стакана. Его объем - 300 мл.

У него тоже есть встроенный аккумулятор, но на 800 мАч. Одного заряда хватит до 30 дней работы.

Автоматический диспенсер можно купить за $33,35. Дезинфицирующий стакан обойдется еще в $25,07.