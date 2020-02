В сети показали фото бюджетной модели iPhone (Фото, Видео)

Недавно в соцсети TikTok появилось видео, на котором может быть пока неанонсированный бюджетный iPhone 9 (iPhone SE).

Интересно, что такое же изображение появилось на официальном сайте компании Apple, но скорее всего это была тестовая страница.

Кстати, что iPhone SE 2 на фото такой же, как и на видео, которое слили в сеть раньше. Поэтому есть большая вероятность , что это правдивые изображения.

Дизайн аппарата, как и предполагалось ранее, напоминает iPhone 8, но с рядом отличий. Так, пределы корпуса устройства стали острее, как у "классического" iPhone 4. Смартфон получил дисплей с широкими рамками и сканер отпечатков пальцев Touch ID на фронтальной панели.

На левом торце устройства расположены переключатель беззвучного режима и качели громкости – на правом-кнопка включения и лоток для SIM-карты.

Как и его предшественники, гаджет оснащен портом Lightning для зарядки и синхронизации с PC. В левом верхнем углу задней крышки разместилась единственная основная камера. Представленный на видео смартфон выполнен в зеленом цвете корпуса.

Дата презентации

По данным немецкого ресурса iPhone-ticker.de со ссылкой на собственные источники, близкие к Apple, следующее фирменное мероприятие компании состоится уже 31 марта 2020 года.

Сообщается, что именно в этот день корпорация представит iPhone 9 (ранее известный как iPhone SE 2), который поступит в продажу уже 3 апреля.

Перенос даты релиза

Однако, по данным азиатского издания Nikkei, предполагаемые сроки появления iPhone 9 на мобильном рынке могут ощутимо сместиться.

Как утверждает источник, в настоящее время поставщики Apple работают всего на 30-40% своей номинальной производственной мощности. Согласно предварительной оценке экспертов, за неимением компонентов розничный дебют новинки состоится не 3 апреля, как предполагалось ранее, а месяцем позже.

Ожидается, что компания не будет изменять дату презентации, ограничившись лишь переносом старта продаж новинки. Авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует, что Apple удастся выпустить около 20 миллионов iPhone 9 в 2020 году, а при самых оптимистичных прогнозах – 30 миллионов.

Какие еще устройства преставят

Ожидается, что одновременно со смартфоном также анонсируют:

Характеристики смартфона

iPhone SE2 test page??? Not sure about the legitimacy of this one. #Apple #iPhoneSE2 pic.twitter.com/4OAg79LM5i

— Abdul Q. (@AndroidSaint) February 24, 2020