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В сети показали фото бюджетной модели iPhone (Фото, Видео)

В сети показали фото бюджетной модели iPhone (Фото, Видео)
13:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Сейчас известный информатор под ником @AndroidSaint выложил официальные рендерные фото будущей новинки.

Недавно в соцсети TikTok появилось видео, на котором может быть пока неанонсированный бюджетный iPhone 9 (iPhone SE). 

Интересно, что такое же изображение появилось на официальном сайте компании Apple, но скорее всего это была тестовая страница.

Кстати, что iPhone SE 2 на фото такой же, как и на видео, которое слили в сеть раньше. Поэтому есть большая вероятность , что это правдивые изображения.

Дизайн аппарата, как и предполагалось ранее, напоминает iPhone 8, но с рядом отличий. Так, пределы корпуса устройства стали острее, как у "классического" iPhone 4. Смартфон получил дисплей с широкими рамками и сканер отпечатков пальцев Touch ID на фронтальной панели.

На левом торце устройства расположены переключатель беззвучного режима и качели громкости – на правом-кнопка включения и лоток для SIM-карты. 

Как и его предшественники, гаджет оснащен портом Lightning для зарядки и синхронизации с PC. В левом верхнем углу задней крышки разместилась единственная основная камера. Представленный на видео смартфон выполнен в зеленом цвете корпуса.

Дата презентации

По данным немецкого ресурса iPhone-ticker.de со ссылкой на собственные источники, близкие к Apple, следующее фирменное мероприятие компании состоится уже 31 марта 2020 года.

Сообщается, что именно в этот день корпорация представит iPhone 9 (ранее известный как iPhone SE 2), который поступит в продажу уже 3 апреля.

Перенос даты релиза

Однако, по данным азиатского издания Nikkei, предполагаемые сроки появления iPhone 9 на мобильном рынке могут ощутимо сместиться.

Как утверждает источник, в настоящее время поставщики Apple работают всего на 30-40% своей номинальной производственной мощности. Согласно предварительной оценке экспертов, за неимением компонентов розничный дебют новинки состоится не 3 апреля, как предполагалось ранее, а месяцем позже.

Ожидается, что компания не будет изменять дату презентации, ограничившись лишь переносом старта продаж новинки. Авторитетный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует, что Apple удастся выпустить около 20 миллионов iPhone 9 в 2020 году, а при самых оптимистичных прогнозах – 30 миллионов.

Какие еще устройства преставят

Ожидается, что одновременно со смартфоном также анонсируют:

  • новый планшет iPad Pro

  • обновленный 13-дюймовый лэптоп MacBook Pro

  • iOS 13.4 – обновленную версию мобильной операционной системы для "яблочных" устройств.

Характеристики смартфона 

Сетевые источники утверждают, что iPhone 9 получит 4,7-дюймовый дисплей, процессор Apple A13, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом не менее 64 ГБ. Отличительными чертами гаджета, согласно предварительным утечкам, станут сканер отпечатков пальцев на фронтальной панели и упрощенный модуль основной камеры.

Цена

Предполагаемая стоимость новинки составит от 399 долларов (около 9 800 гривен).

Достоверность даты анонса

Компания Apple информацию о дате презентации новинок пока не прокомментировала.

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iPhone, Смартфоны, Технологии, Телефоны, Новинки смартфонов, Техно.
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