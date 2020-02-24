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Похожи на Apple Watch: первый снимок смарт-часов OPPO (Фото)

Похожи на Apple Watch: первый снимок смарт-часов OPPO (Фото)
17:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Китайский производитель OPPO работает над еще одним девайсом - фирменными умными часами.

Известный китайский инсайдер Ice Universe опубликовал официальный пресс-рендер этих умных часов.

Что известно

Как показывает снимок, будущие смарт-часы будут очень похожи на Apple Watch, по крайней мере дизайном. У новинки будет прямоугольный корпус, дисплей с закругленными краями, две кнопки управления, а также микрофон для разговоров.

Что касается характеристик, то пока детальной информации нет. Вероятно, новинка будет иметь слот для SIM-карты (возможно, eSIM).

Также инсайдеры опубликовали реальный снимок дисплейного стекла новых смарт-часов OPPO. Ключевой особенностью будущей новинки станет оригинальный "дисплей-водопад", который будет загнутым с четырех сторон.

Согласно утечке, форма дисплея неанонсированной модели напоминает контуры будущего смартфона OPPO Find X2.

По данным сетевых источников, гаджет дебютирует в рознице как минимум в двух вариантах расцветки корпуса: золотистом и черном.

OPPO представила свой новый бюджетный смартфон (Фото)

Когда увидим

По слухам, из-за отмены выставки MWC 2020 презентация первых разумных часов вендора состоится в марте. Коммерческое название, технические характеристики и цена смарт-часов производителем пока не объявлены.

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Гаджеты, Технологии, Oppo, Девайс, Смарт-часы, Техно.
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