Похожи на Apple Watch: первый снимок смарт-часов OPPO (Фото)

Известный китайский инсайдер Ice Universe опубликовал официальный пресс-рендер этих умных часов.
Что известно
Как показывает снимок, будущие смарт-часы будут очень похожи на Apple Watch, по крайней мере дизайном. У новинки будет прямоугольный корпус, дисплей с закругленными краями, две кнопки управления, а также микрофон для разговоров.
Что касается характеристик, то пока детальной информации нет. Вероятно, новинка будет иметь слот для SIM-карты (возможно, eSIM).
Также инсайдеры опубликовали реальный снимок дисплейного стекла новых смарт-часов OPPO. Ключевой особенностью будущей новинки станет оригинальный "дисплей-водопад", который будет загнутым с четырех сторон.
OPPO's first smartwatch rendering, how does it look? pic.twitter.com/jNsqMV3X50
— Ice universe (@UniverseIce) January 30, 2020
Согласно утечке, форма дисплея неанонсированной модели напоминает контуры будущего смартфона OPPO Find X2.
По данным сетевых источников, гаджет дебютирует в рознице как минимум в двух вариантах расцветки корпуса: золотистом и черном.
Когда увидим
По слухам, из-за отмены выставки MWC 2020 презентация первых разумных часов вендора состоится в марте. Коммерческое название, технические характеристики и цена смарт-часов производителем пока не объявлены.