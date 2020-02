Похожи на Apple Watch: первый снимок смарт-часов OPPO (Фото)

Известный китайский инсайдер Ice Universe опубликовал официальный пресс-рендер этих умных часов.

Что известно

Как показывает снимок, будущие смарт-часы будут очень похожи на Apple Watch, по крайней мере дизайном. У новинки будет прямоугольный корпус, дисплей с закругленными краями, две кнопки управления, а также микрофон для разговоров.

Что касается характеристик, то пока детальной информации нет. Вероятно, новинка будет иметь слот для SIM-карты (возможно, eSIM).

Также инсайдеры опубликовали реальный снимок дисплейного стекла новых смарт-часов OPPO. Ключевой особенностью будущей новинки станет оригинальный "дисплей-водопад", который будет загнутым с четырех сторон.

OPPO's first smartwatch rendering, how does it look? pic.twitter.com/jNsqMV3X50

— Ice universe (@UniverseIce) January 30, 2020