Скачать
Четверг, 27.02.2020
Коронавирус в Италии: заразилась украинка
Коронавирус в Италии: заразилась украинка
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили на атаку
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"
Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Кто говорил, что машины бесчувственны? ИИ теперь умеет писать стихи

Смотрите фото (3)
Кто говорил, что машины бесчувственны? ИИ теперь умеет писать стихи
02:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Исследователи ИИ создали систему, способную писать творческие стихи.

Исследователи ИИ разработали систему генерации языков, способную создавать стихи. Их система представляет собой доработанную адаптацию GPT-2, предварительно обученной языковой модели, разработанной на базе OpenAI. Об этом пишет TechXplore.

Джугал Калита, профессор Калорадского университета, проводит исследования в области создания естественного языка в течение последних 30 лет. Его первая статья о создании естественного языка, опубликованная в 1988 году, была нацелена на генерацию абзацев текста, которые могли бы появиться в типичном журнале. Совсем недавно, вдохновленный достижениями в области нейронных сетей для обработки естественного языка (NLP), профессор Калита и его ученики начали разрабатывать методы глубокого обучения для создания коротких статей, диалогов и творческого письма.

"Тема автоматического создания поэзии возникла в начале лета 2019 года, когда Брендан Бена, стажер-исследователь из Университета Колорадо, проявил интерес к автоматическому созданию песни, — рассказал профессор Калита. — Изначально он хотел создать систему, которая бы пыталась подражать эмоциям, вызванным текстами песен".

Поскольку большинство текстов песен защищены авторскими правами, поиск больших наборов данных для обучения моделей глубокого обучения по созданию лирики было очень сложным. Поэтому Бена и профессор Калита решили разработать свой инструмент для создания поэзии. Вместо того, чтобы сосредоточиться на таких особенностях, как структура или ритм поэзии, исследователи работали над ее эмоциональными и творческими аспектами.

"Работа была основана на всеобъемлющей задаче генерации текста. Однако, в отличие от предыдущих работ, мы хотели больше сосредоточиться на содержании, эмоциях и креативности текста", — рассказал Бена.

Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019

Чтобы разработать свою систему генерации поэзии, Бена и профессор Калита сначала собрали большой объем текста из баз данных "Проект Гутенберга" и UC-Santa Cruz Dreambank. Кроме того, они изучили базу данных Гутенберга в поисках слов, включенных в EmoLex, набор данных эмоций-лексиконов, разработанный Национальным исследовательским советом Канады.

Затем исследователи из университетов Колорадо и Друри разбили полученный набор данных на различные категории эмоций, взглянув на количество слов EmoLex, содержащихся в каждом экстракте, и использовав эти данные для обучения глубокой нейронной сети. Модель, которую они обучили, представляет собой адаптацию GPT-2, которая учится генерировать новые фрагменты текста путем моделирования стиля языка, используемого в данных, предоставленных для обучения.

"В конце концов, у нас было пять отдельных моделей эмоций для эмоций радости, грусти, доверия, гнева и предвкушения. Наша система, как было сказано ранее, меньше фокусируется на структуре, зато акцентируется на поэтическом стиле, который стремится подражать и воспроизводить изящество и творчество настоящих поэтов", — заключает профессор.

Google Play: в приложениях уменьшится количество навязчивой рекламы

Исследователи также попросили пользователей оценить стихи, созданные их системой, и использовали инструмент Coh-Metrix для оценки качества стихов. Они обнаружили, что "искусственные стихи" эффективно вызывали грусть и радость 87,5% и 85% времени соответственно

"Наши результаты предполагают, что текст может быть сгенерирован так, чтобы вызывать эмоции у читателей, и он может напоминать типы творчества, которые художники стремятся внедрить в свою работу", — сказал Бена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Поэзия, Искусственный интеллект, Нейросеть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
05 "Закупки в обход ProZorro": На Национальный Институт рака открыли производство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
Простые продукты, помогающие избавиться от головной боли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь