Разведывательный вертолет будущего: чем Boeing намерен удивить ВВС США

Новости технологии:Boeing разрабатывает самый быстрый вертолет для разведки.

Армия США постоянно обновляет список своей военной техники. В 2016 году она отказалась от использования легких разведывательных вертолетов Bell OH-58 Kiowa, которые использовались аж с 1969 года и теперь активно ищет им замену. Разработка более современного аналога ведется в рамках конкурса FARA, которая входит в более крупную программу FVL по производству пяти новых типов новых летательных аппаратов для армейской авиации. Один из самых лучших аналогов разрабатывается американской корпорацией Boeing. Он похож на обычный вертолет, только имеет ряд особенностей, позволяющих разгоняться до внушительных 333 километров в час и выполнять сложные маневры.

О разрабатываемом вертолете было рассказано в издании Flightglobal. Чтобы победить в конкурсе FARA, компаниям необходимо создать летательный аппарат, способный развивать скорость не менее 180 узлов, что как раз равно 333 километрам в час. Новинка от Boeing выполнена по классической вертолетной схеме, но на хвостовой части аппарата будет установлено сразу два винта.

По словам представителей Boeing, новый вертолет-разведчик получит расположенный сверху несущий винт с шестью лопастями, установленный на хвосте рулевой винт с четырьмя лопастями и четырехлопастной толкающий воздушный винт. Также в конструкцию войдет турбовальный двигатель, разделенный на две не связанных между собой части. Считается, что именно благодаря такому строению аппарат сможет развивать высокие скорости.

Так как вертолет предназначен для разведки, вдобавок он получит расположенную на носовой части авиационную пушку. В кабине будут помещаться сразу два пилота, которые будут сидеть ровно друг за другом. К сожалению, на данный момент это все, что известно о новом разведывательном вертолете Boeing. Возможно, другие особенности аппарата будут раскрыты в будущем.

Вообще, новый вертолет внешне очень похож на скоростной вертолет AH-56 Cheyenne, прототип которого был представлен в 1960-х годах компанией Lockheed Martin. Сходство состоит в том, что оба вертолета имеют почти одинаковое количество воздушных винтов. Может быть, другие особенности нового разведчика от Boeing будут схожими с давним прототипом от Lockheed Martin. Он имел длину 16,7 метра, а диаметр несущего винта составлял около 15,6 метров. Аппарат мог поднимать массу, равную 11,7 тоннам.

Первый полет вертолета AH-56 Cheyenne, которых за всю историю было собрано около десяти штук, состоялся в 1967 году. Однако в 1972 году проект был закрыт, потому что аппарат имел сложное строение. К тому же, он был предназначен для использования во время военных действий во Вьетнаме, а спустя несколько лет со дня выпуска вертолета они уже завершились.

Несмотря на все особенности новинки от Boeing, считать его самым быстрым вертолетом не стоит. Это звание на данный момент можно отдать летательному аппарату Eurocopter X3, который имеет основной несущий винт с пятью лопастями и тянущие лопасти на концах крыльев. Также в конструкцию аппарата входят два двигателя Rolls-Royce Turbomeca, мощность каждой из которых равна 2270 километрам в час. Благодаря всему этому, вертолет Eurocopter X3 может развивать скорость 472 километров в час.