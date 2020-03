Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме

Сервис микроблогов Twitter начал тестировать аналог "историй" - сообщений, которые видны пользователям в течение суток, а затем исчезают.

Сообщение о тестировании появилось на странице бразильского подразделения Twitter.

В сообщении говорится о том, что "истории" Twitter получили название Fleets. В основном они ориентированы на создание текстовых сообщений, но будут поддерживать также добавление картинок.

Fleets are a way to share fleeting thoughts. Unlike Tweets, Fleets disappear after 24 hours and don’t get Retweets, Likes, or public replies-- people can only react to your Fleets with DMs. Instead of showing up in people’s timelines, Fleets are viewed by tapping on your avatar. pic.twitter.com/sWwsExRLcJ

— Kayvon Beykpour (@kayvz) March 4, 2020