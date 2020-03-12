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Как дрессировать собаку: роботов учат понимать разговорный язык

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Как дрессировать собаку: роботов учат понимать разговорный язык
03:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Исследователи научили роботов понимать разговорный язык.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) научили роботов понимать команды, которые произносят на разговорном языке. Это позволит сделать их полноценными помощниками, с которыми можно общаться так же, как и с другими людьми.

Исследователи объяснили, что в ближайшие годы роботы будут помогать людям как дома, так и на работе. Но голосовая коммуникация с ними усложнится, если устройства будут понимать только четкие инструкции. Поэтому роботы должны уметь принимать команды и инструкции на разговорном языке, чтобы с устройствами можно было общаться так же, как и с обычными людьми.

Для этого они разработали планировщик на основе тысяч образцов реплик, который обучили понимать последовательности строений разговорного языка. Разработанная ими система сочетает в себе глубинную нейронную сеть и планировщик на основе этой выборки.

"Основным преимуществом нашего планировщика является то, что он не требует больших данных, — отметили в MIT. — Обучение робота в будущем должно выглядеть так же, как дрессировка собаки".

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Планировщик также может собирать данные о командах и взаимодействиях, с которыми робот ранее не сталкивался. Если система запутается, планировщик запоминает это и обозначает проблему для инженера. После этого он сможет интерпретировать похожие команды.

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Когда робот не в состоянии выполнить задание, многие существующие модели машинного обучения не могут предоставить информацию о том, что пошло не так. В этом случае исследователи будут видеть проблемы, которые препятствовали успешному завершению данного действия в прошлом, и смогут вносить изменения в архитектуру.

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